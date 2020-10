Juventus, Arthur: «Meritavamo di più»

Il pareggio tra Juventus e Verona ha deluso un po’ l’ambiente bianconero, che però ha voglia di tornare a vincere. Arthur, dopo il match, ha commentato il risultato sui social.

«Grande impegno di squadra stasera. Meritavamo di più, ma continuiamo a lavorare sodo» ha commentato il centrocampista brasiliano.

Big team effort tonight. We deserved more but let’s keep working hard. ⚫️⚪️ #ForzaJuve pic.twitter.com/FZ1jLs4d4j

