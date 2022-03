Juventus, assalto a Jorginho: i bianconeri ci credono per tre motivi

Calciomercato Juventus: tra gli obiettivi dei bianconeri sarebbe tornato di moda il nome di Jorginho che potrebbe lasciare il Chelsea

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve guarda in casa Chelsea alle possibili occasioni di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I bianconeri, in particolar modo, hanno intenzione di mettere a segno un nuovo colpo a centrocampo.

Ecco quindi tornare in auge il nome di Jorginho, vecchio pallino dell’ex dirigente Fabio Paratici e ora possibile occasione di mercato visto il contratto in scadenza tra 15 mesi. Ma non solo, perché l’italobrasiliano, dopo 4 anni a Londra, sarebbe pronto a fare ritorno in Italia e l’ingaggio relativamente basso (6 milioni di euro), favorirebbe una trattativa. Al momento una suggestione, ma in estate chissà.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24