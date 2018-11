L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, durante un’intervista a Sky Sport, ha ricordato l’ex compagno di squadra Davide Astori scomparso a marzo

La Juventus si prepara ad ospitare il Cagliari nell’anticipo di Serie A delle 18 di domani per provare ad allungare o almeno mantenere il gap guadagnato sulle avversarie in questo avvio di stagione. Nella gara contro i sardi non ci sarà l’esterno Federico Bernardeschi alle prese con un problema fisico che lo costringerà a saltare l’impegno di domani e probabilmente quello in Champions League contro il Manchester United.

Il giocatore ex Fiorentina ha rilasciato un’intervista alla rubrica I Signori della Serie A in onda su Sky Sport, parlando anche dell’ex compagno di squadra, Davide Astori scomparso a marzo: «Il dolore c’è, esiste ed ancora presente. Ho pregato per Davide anche se è difficile trovare qualcosa per attutire il dolore. Niente potrà far sparire il dolore, ma se credi in qualcosa ti senti protetto. L’ex capitano della Fiorentina ha lasciato un insegnamento a tutto lo sport, quello dell’integrità». Bernardeschi ha poi concluso affermando: «Astori era molto leale, ho avuto la fortuna di conoscerlo e di giocarci insieme, condividendo con lui momenti bellissimi, momenti che porterò sempre con me».