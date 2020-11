Resta incerto il futuro di Bernardeschi alla Juventus. Il centrocampista potrebbe essere ceduto a gennaio: i bianconeri tornerebbero su Emerson Palmieri

Resta in bilico il futuro alla Juventus di Federico Bernardeschi. Il centrocampista ha ritrovato il sorriso con il gol in Nazionale, ma continua a deludere in bianconero anche dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Pirlo.

L’ex Fiorentina potrebbe lasciare Torino e trovare nuove motivazioni in un altro ambiente, lasciando già nella finestra di gennaio la ‘Vecchia Signora’ come riporta il Corriere di Torino. In caso di addio di Bernardeschi, la Juve darebbe nuovamente la caccia sul mercato ad Emerson Palmieri, sempre fuori dai piani di Lampard al Chelsea e nel mirino della dirigenza campione d’Italia già la scorsa estate. Per i bianconeri ci sarà da battere la concorrenza anche dell’Inter per l’ex Roma e Palermo.