Juventus, Bernardeschi: «Vi racconto la mia quarantena»

Federico Bernardeschi racconta il suo periodo di forzata chiusura in casa. Ecco le parole del centrocampista della Juventus

Federico Bernardeschi, in un’intervista per The Athletic, ha parlato della sua quarantena chiuso in casa per l’emergenza Coronavirus.

QUOTIDIANITA’ – «Ogni mattina alle 8.30 guardo il telegiornale: questa è la prima cosa che faccio. L’informazione è veramente importante, sapere che cosa sta accadendo intorno a te, e avere una speranza ogni mattina di sentire notizie positive che il giorno prima non c’erano. Ne stiamo venendo fuori piano piano ma ancora c’è tanto da fare».