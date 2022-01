Buffon: «Vlahovic? Sorprendente. A Dybala dico che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Buffon: «Vlahovic l’acquisto più bello. Dybala? Se fossi nella Juve…». Le parole dell’ex portiere bianconero

Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole dell’ex portiere della Juventus:

JUVE – «Ha passato un momento di disorientamento, ora sembra sulla strada giusta».

VLAHOVIC – «Vlahovic è l’acquisto più bello, grande, sorprendente. Con Haaland e Mbappé è il miglior giovane al mondo. Ha qualcosa di diverso, la presenza dei grandi numeri 9. E poi è un’evoluzione: ai miei tempi non esistevano giocatori di 1.90 con que dinamismo».

ALLEGRI – «Nell’ultimo mese e mezzo ha drizzato le antenne: ha capito che bisogna stare sul pezzo. Max ha fatto bene ha ricercare la compattezza».

DYBALA – «Se Paulo decidesse di rimanere farebbe una grande cosa. Io lo farei anche rinunciando a qualcosa economicamente, ma solo se mi sentissi apprezzato. Se fossi la Juve… mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala-Vlahovic».

NAZIONALE – «Ho sempre parlato del Mondiale per proteggermi da chi si chiedeva “ma Buffon perchè continua?” In realtà continuo perchè faccio ancora cosa che altri non fanno, ma pensare a Qatar 2022 è impossibile. È giusto così, vanno rispettati i pensieri e le scelte di un uomo intelligente come Mancini».

BALOTELLI – «Il discorso può diventare pruriginoso. Diciamo che bisogna avere fiducia in Mancini. E poi chiamare Balotelli ha una logica, non so se giusta o sbagliata ma ce l’ha».

