Juventus, Cabrini: «Scudetto? No, terzo posto»

L’ex calciatore della Juventus ha pronosticato le prime tre che si piazzeranno alla fine della stagione in campionato

Antonio Cabrini, ex giocatore della Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A per parlare della della lotta Scudetto in Serie A. L’ex bianconero non nutre troppa fiducia sui bianconeri, a differenza di quanta la riponga su un’altra squadra ovvero il Napoli.

LE PAROLE – «Vedo primo il Napoli, con l’arrivo di uno come Antonio Conte che ha la mentalità di chi vuole vincere sempre. Poi inserirei l’Inter, considerando che è campione in carica e che resta la più attrezzata. Al terzo posto ci potrebbe essere la Juventus, ma non escluderei un possibile inserimento dell’Atalanta».

Attualmente la classifica, dopo sette giornate, vede proprio il Napoli primo a 16 punti, seguito da Inter a 14 e il trio Juventus-Lazio-Udinese a 13. In doppia cifra ci sono anche Milan e Torino (11) e ben quattro squadre ovvero Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina a 10.