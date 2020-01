Juventus, i bianconeri pensano a Thiago Alcantara per il centrocampo

Juventus, si sta aprendo un nuovo orizzonte di mercato in casa bianconera: il nome è quello di Thiago Alcantara

La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato per regalare a mister Sarri i rinforzi chiesti. Il nodo principale rimane quello legato ad Emre Can. Sta infatti facendosi strada un’alternativa allo scambio con Paredes del Psg.

Come riporta Tuttosport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Thiago Alcantara. Lo spagnolo non è intoccabile e anche ad Emre Can sarebbe gradito un ritorno nel Bayern Monaco in Germania. Nei prossimi giorni i contatti saranno più intesi per capire se ci sono margini per intavolare una trattativa.