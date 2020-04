Juventus, Capello: «Ibrahimovic? Gli dissi di fare meno circo e più gol»

Fabio Capello racconta l’evoluzione di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante della Juventus e oggi al Milan, sotto la sua supervisione

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Fabio Capello ha raccontato un aneddoto riguardante Zlatan Ibrahimovic, ai tempi in cui guidava la Juventus.

«Avevo visto un grande talento in lui. Siccome è orgoglioso e determinato in quello che fa, gli dissi basta fare come all’Ajax, fai meno circo e puntare di più ai gol. Ho dovuto togliergli questa gioia per farlo diventare più realizzatore, anche molto tecnico, come è ancora oggi a 39 anni. Del Piero è stato importante, non si è mai messo di traverso, sono riuscito a portarli avanti tutte e due senza problemi».