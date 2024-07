Juventus, Cobolli Gigli ammette: «Rimpiango Allegri»

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della lotta Scudetto del prossimo anno e di Allegri

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è stato intervistato dal Corriere dello Sport parlando della lotta Scudetto e di Massimiliano Allegri.

JUVENTUS – «Sono un po’ testone e rimpiango Allegri. L’uscita di scena è stata spiacevole, sia per il suo comportamento sia per come è stato trattato. Ora c’è Motta, è stato un grande campione con i piedi, ora lo è con la testa. Le premesse ci sono, come la concorrenza»

LOTTA SCUDETTO – «Il Napoli di Conte sarà aggressivo, il Milan cambia logica di gioco, l’Inter c’è sempre»