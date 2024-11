Juventus, le condizioni di Douglas Luiz dopo l'infortunio

Douglas Luiz sulla via del recupero: l’ex Aston Villa ci sarà per la gara di San Siro contro il Milan?

Douglas Luiz, centrocampista della Juventus, non ha iniziato al meglio la sua avventura in bianconero, ma è risaputo che spesso ci vuole tempo prima di ingranare con il calcio italiano se si arriva da fuori.

Per questo Thiago Motta ci conta molto e secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico può essere felice poiché filtra ottimismo circa il ritorno del brasiliano in vita della sfida di sabato sera alle 18.00 contro ili Milan.

Infortunato il 22 ottobre per un affaticamento muscolare durante il riscaldamento con lo Stoccarda, il calciatore rientrerà in gruppo entro metà settimana e sarà dunque pronto per partire con la squadra verso Milano.