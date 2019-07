Juventus, countdown De Ligt: ma il nuovo acquisto è Dybala. Intanto Marotta e Conte scaricano Icardi, oggi la conferenza congiunta

-5? -3? -1? È un countdown cieco quello che separa la Juventus da Matthijs de Ligt, ma pur sempre un countdown. La fiducia per un risvolto positivo della trattativa con l’Ajax è praticamente totale, vanno limati parte fissa e bonus dell’esborso ma problemi all’orizzonte non se ne vedono. Il giocatore avrebbe persino già chiamato Sarri: siamo a livelli avanzatissimi e la concorrenza non si vede più. A proposito: Moise Kean non sarà parte attiva dell’affare, il suo è un discorso slegato è ancora tutto da approfondire.

L’acquisto di ieri, invece, arriva dal Brasile. Paulo Dybala va a segno, in modo pregevole, nella ‘finalina’ terzo-quarto posto di Copa America. La Joya non si è smarrita: ha solo bisogno di fiducia e di un inquadramento tattico, Sarri gli garantirà ambo le cose. Naviga in acque ben peggiori Mauro Icardi. Ieri Marotta senza mezzi termini a Sky Sport: «Sia Icardi sia Nainggolan non rientrano nel progetto tecnico e sono sul mercato», anche se l’attaccante dovrà presentarsi ugualmente a Lugano in ritiro. Di questo e di molto altro si parlerà nella conferenza congiunta tra l’ad nerazzurro e Conte in programma oggi alle 15.30. Paratici è lì che aspetta come un cobra