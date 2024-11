Juventus, cresce il pessimismo su Nico Gonzalez

Nico Gonzalez rischia di fermarsi ancora più del previsto dopo l’infortunio patito contro il Lipsia

Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, non riesce ancora a mettersi le spalle quel maledetto match contro il Lipsia dove ad inizio ottobre si è infortunato a livello muscolare dopo pochi minuti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’argentino non ci sarà né contro il Milan né con l’Aston Villa, ma c’è di più: ad oggi, anche la trasferta di Lecce è in forte dubbio per quanto riguarda l’ex Fiorentina.