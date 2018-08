Dopo l’esordio con la maglia della Juventus, Cristiano Ronaldo ha trascorso qualche ora di relax in compagnia del figlio e della compagnia Georgina a Como

Paparazzi a caccia di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse della Juventus è stato ‘beccato’ da Chi sul lago di Como. Il settimanale domani uscirà in edicola con un servizio esclusivo con protagonista proprio il portoghese, fresco di esordio con la casacca bianconera nella sfida contro il Chievo Verona. Cr7 si è concesso qualche ora di relax con la compagnia Georgina e il figlio Carlos in una nota Spa sul lago di Como.

Come anticipato da Chi, Cr7 è sbarcato a Como come una vera e propria star: blitz in elicottero per qualche ora di svago tra la Spa a cinque stelle Villa d’Este e il ristorante di Villa Serbelloni. Insieme a lui il fidatissimo staff, che lo ha blindato da curiosi e suoi fan.