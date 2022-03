Juventus, De Sciglio: «Allegri mi ha dato tanto. Lione? Arrivato al momento giusto»

Mattia De Sciglio, difensore della Juve, ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Salernitana. Le dichiarazioni del terzino bianconero

Ai microfoni di Dazn, Mattia De Sciglio ha parlato dopo Juve Salernitana.

CONVOCATO CON L’ITALIA – «Sono entrato nello spogliatoio e mi hanno comunicato la convocazione. È un’altra soddisfazione dopo la vittoria di oggi».

ESPERIENZA A LIONE E RITROVARE ALLEGRI – «Ho sempre detto che mi ha aiutato tantissimo. Fare un’esperienza all’estero da solo ti fa crescere come giocatore e come persona. L’ho fatta nel momento giusto. Mi ha dato consapevolezza e sono contento di averla fatta. E’ stata importante in vista anche di questa stagione, con il mister che mi ha dato fiducia. È stato tutto più facile».