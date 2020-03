Juventus, Del Piero: «Ecco in quale ruolo Dybala rende meglio»

Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, spiega quale secondo lui sarebbe la migliore collocazione in campo per Dybala

Paulo Dybala nel corso della sua carriera alla Juventus ha ricoperto diversi ruoli. Ma in quale posizione l’argentino dà il meglio di se? Ecco l’opinione di Alex Del Piero, interpellato da Sky Sport.

«Io credo che a ridosso di una prima punta sia la soluzione migliore per lui. Ha capacità di assist, di segnare… Deve stare a ridosso della punta. Lo vedo meno come prima punta anche se è molto generoso, corre tantissimo, sa aprire gli spazi per altri giocatori. È perfetto come raccordo tra centrocampo e attacco».