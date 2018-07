Juventus, è il giorno delle visite mediche di Mattia Caldara

Visite mediche per il difensore Mattia Caldara, nuovo acquisto della Juventus, prelevato già nella scorsa stagione dall’Atalanta, dove è rimasto in prestito.

Giornata di visite mediche presso il JMedical di Torino per Mattia Caldara. Il difensore italiano nella giornata odierna ha sostenuto gli esami di rito dopo essere arrivato in questa stagione alla Juventus.

Caldara è stato acquistato dai bianconeri già nella stagione scorsa a gennaio per una cifra intorno ai 19 milioni dall’Atalanta, ma è rimasto agli orobici in prestito per tutta la scorsa stagione insieme al compagno Spinazzola, attualmente infortunato per alcuni mesi, anche lui passato alla Juventus già da gennaio, ma lasciato in prestito a Bergamo come il compagno.

Ora per il difensore della nazionale italiana è arrivato il momento delle visite mediche di rito e di aggregarsi alla squadra bianconera in vista della prossima stagione, che vedrà la Juventus impegnata su tre fronti, quindi con buone possibilità per Caldara di vedere il campo spesso.