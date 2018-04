Caldara pensa già alla Juve: «Mi spiace per come sia andata in Champions»

Ai microfoni di Sky Sport Mattia Caldara ha commentato sia il pareggio ottenuto contro l’Inter che l’eliminazione dalla Champions della sua futura squadra

Tornato a pieno regime dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo, Mattia Caldara ha commentato così la sua prova contro l’Inter: «Che giudizio do? Son contento di essere tornato. Li abbiamo aggrediti alti ma non abbiamo concretizzato e loro hanno avuto le loro occasioni. Il punto ci soddisfa». Un anno fa al termine di Atalanta-Inter il difensore bergamasco aveva affermato di come Mauro Icardi togliesse il sonno ai difensori che lo marcavano. 365 giorni dopo le cose non sono cambiate: «Si affronta con maggiore consapevolezza ma ero comunque teso, ho sofferto abbastanza la partita ma sono soddisfatto».

Promesso sposo alla Juventus, Caldara ha parlato così del suo prossimo addio all’Atalanta e della fresca eliminazione dei bianconeri in Champions: «Se mi dispiacerà lasciare l’Atalanta?Sicuramente. Qui sono cresciuto, mi hanno insegnato tutto e ora mancano sei partite e voglio portarla in Europa. Poi alla Juve non avrò tempo di sbagliare, devo farmi trovare pronto. Champions? Mi spiace per come sia andata alla Juventus»