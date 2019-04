Juventus, ecco la carica degli Under 23 per salvare Allegri in emergenza

Emergenza Juventus, per sostituire gli infortunati Allegri convoca i giovani dell’Under 23: ecco chi sono i ragazzi convocati per il Cagliari

Emergenza annunciata in casa Juventus. Massimiliano Allegri si ritrova senza attaccanti in vista della sfida contro il Cagliari. In generale, la lista degli indisponibili è chilometrica: Dybala, Mandzukic, Khedira, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Perin, Barzagli, Cuadrado e Spinazzola.

Per fronteggiare le numerose assenze, il tecnico della Juventus ha convocato quattro giovani prospetti dell’Under 23. I ragazzi si uniranno al gruppo per la trasferta in Sardegna. Si tratta di Del Favero, portiere che sostituirà Perin, il centrocampista Nicolussi Caviglia, oltre a Mavididi e Kastanos, rispettivamente punta e trequartista.