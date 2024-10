Juventus, il dato sui cartellini rossi in Champions League è clamoroso: ecco il confronto con le ultime edizioni della competizione

Un’altra espulsione, la seconda in due partite di Champions League, per la Juventus. Dopo il rosso di Di Gregorio contro il Lipsia anche Danilo è stato mandato anticipatamente negli spogliatoi nella sfida contro lo Stoccarda.

La Juventus ha ricevuto due cartellini rossi in tre partite in questa UEFA Champions League, tanti quanti nelle precedenti cinque edizioni disputate in questa competizione. Sicuramente un dato non positivo.