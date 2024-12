Juventus Fiorentina, la mossa di Palladino per tornare a fare punti

Il tecnico dei toscani deve ritrovare i tre punti dopo le ultime uscite negative: appuntamento con la Juventus

Raffaele Palladino ha bisogno di muovere una classifica peggiorata negli ultimi tempi a causa delle due sconfitte consecutive, a Bologna e in casa con l’Udinese. La sfida di domenica contro la Juventus lo indurrebbe a puntare subito su Gudmundsson.

Secondo La Gazzetta dello Sport la motivazione tattica sarebbe la seguente: «La posizione ideale di Albert Gudmundsson secondo il suo tecnico Raffaele Palladino è quella centrale nel tridente dietro Kean. L’islandese ha il compito di innescare in verticale il centravanti azzurro, ma può anche spostarsi verso sinistra per calciare in porta o entrare in area o allargare sull’esterno per Sottil e Colpani, pronti al cross».