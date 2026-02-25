Come vedere Juventus-Galatasaray gratis: le info per lo streaming free

Tra le partite di oggi, che chiudono il quadro dei playoff di Champions, c’è anche Juventus-Galatasaray. La possibilità concreta che la squadra di Spalletti non riesca a passare il turno c’è: il 5-2 subìto in Turchia richiede una vera e propria impresa.

I bianconeri devono credere nella rimonta: bisogna innanzitutto sbloccare la gara e poi il fattore pubblico potrebbe essere decisivo per rimettere in pari la qualificazione. Certo è che serve una gara perfetta, senza alcuna sbavatura.

Nelle prossime righe ecco tutte le info su dove vedere la Champions in TV e nella fattispecie il match Juventus-Galatasaray. Spoiler: c’è una buona notizia per i tifosi della Signora.

Guarda Juventus-Galatasaray gratis su Prime Video

Juventus-Galatasaray: come vederla gratis

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di guardare gratuitamente la partita grazie al periodo di prova di 30 giorni incluso per i nuovi utenti. La prova, usufruibile dai nuovi clienti. permette anche di accedere all’intero catalogo di Prime Video, con migliaia di film, serie e contenuti esclusivi.

Ecco passaggio per passaggio cosa bisogna fare per attivare la prova gratuita:

Andare sul sito di Prime Video;

Selezionare l’opzione per avviare la prova gratuita di 30 giorni;

di 30 giorni; Effettuare il login o creare un nuovo account , se non si è già registrati;

, se non si è già registrati; Inserire un metodo di pagamento valido , necessario per attivare la trial ma senza addebiti durante il primo mese .

, necessario per attivare la trial ma . Confermare l’attivazione e iniziare subito a vedere i contenuti di Prime Video, incluso il match Juventus-Galatasaray.

Al termine dei 30 giorni, l’utente può scegliere tra abbonamento mensile a 4,99€, abbonamento annuale a 49,90€ oppure disattivare il rinnovo.

Le probabili formazioni di Juventus-Galatasaray

Il momento della Juventus è complicato. Dopo il pesante ko rimediato pochi giorni fa a Istanbul, è arrivata anche la sconfitta contro il Como, un risultato che ha ulteriormente aumentato la pressione sull’ambiente bianconero. La prossima gara rappresenta però un’occasione importante per voltare pagina e ritrovare fiducia, sia dal punto di vista del morale sia per dare una direzione diversa alla stagione. La squadra guidata da Luciano Spalletti è chiamata a reagire con una prestazione convincente per rimettersi in carreggiata.

Dall’altra parte il Galatasaray arriva a questo appuntamento con sensazioni contrastanti: la recente battuta d’arresto in Super Lig non ha scalfito la posizione di vertice in classifica e il gruppo continua a credere nel proprio percorso, forte anche del successo ottenuto tra le mura amiche contro la Juventus.

Per quanto riguarda la formazione, Yildiz e Bremer si sono allenati e saranno della partita. Tra i convocati per la partita contro il Galatasaray ci sono infatti anche loro due. Con le mosse di Spalletti a centrocampo potrebbero partire dal primo minuto McKennie e Kostic insieme a Locatelli e Thuram, in un assetto pensato per dare equilibrio tra copertura e spinta offensiva. In difesa Gatti resta una soluzione concreta qualora Bremer non dovesse recuperare in tempo.

Nel reparto avanzato dovrebbero trovare spazio Yildiz e David, con il compito di garantire velocità e imprevedibilità negli ultimi metri. L’obiettivo è aumentare la pericolosità offensiva e provare a sbloccare una fase realizzativa che nelle ultime uscite è apparsa meno incisiva del previsto.

La formazione di Istanbul, pur reduce da una sconfitta in campionato, mantiene un clima positivo all’interno dello spogliatoio. Il primato nella Super Lig alimenta le ambizioni europee e il successo casalingo contro i bianconeri ha dato ulteriore slancio alle convinzioni del gruppo. E la convocazione di Osimhen, reduce da alcune noie fisiche, non è in discussione.

Grande attenzione dovrà essere rivolta soprattutto al reparto offensivo dei giallorossi, dove spiccano profili di esperienza e qualità come lo stesso Victor Osimhen e Noa Lang, giocatori già conosciuti nel calcio italiano e capaci di incidere in qualsiasi momento della partita.

Ecco quali sono le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; David. All. Luciano Spalletti.

GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Okan Buruk.