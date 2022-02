Juventus, Morata: «Ho la fiducia di mister e società. Vlahovic? Ci troveremo bene insieme»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro l’Hellas Verona

MOMENTO – «Sono contento perché penso che abbiamo ritrovato quello che c’è mancato, queste sensazioni, questa carica. Ho passato un mese senza sapere il mio futuro, poi la società mi ha detto che avevano tanta fiducia in me, è questo è molto importante. Quello che è successo è successo, ora sono qua e so che ho la fiducia di mister e società, così come quella dei tifosi come si è visto quando mi hanno sostituito. Sono contento dei tre punti, per la partita e per la solidità che abbiamo ritrovato».

FIDUCIA – «Penso che in qualsiasi situazione qualsiasi persona ha bisogno di avere fiducia e sentirsi importante. Questi sono tre punti molto importanti che mettiamo nel nostro zaino e andiamo avanti, siamo la Juve e dobbiamo puntare in alto».

VLAHOVIC – «Abbiamo preso uno degli attaccanti più forti al mondo che può avere davanti a sé una carriera meravigliosa. Io sono contento perché sa fare tutto, anche con Paulo ha una bella intesa. Bisogna solo lavorare per capirci ancora meglio».