Juventus: Higuain e le difficoltà contro Mancini

Higuain è entrato male in Roma-Juventus. E’ apparso lento quando doveva aggredire la profondità e puntare Mancini

Tra gli aspetti negativi della prestazione della Juventus contro la Roma, c’è soprattutto l’impatto a gara in corso di Gonzalo Higuain. Sarri è passato a un 433 per coprire meglio l’ampiezza e aggredire la profondità, tuttavia il Pipita non ha dato il contributo che si sperava.

Negli 1 vs 1 contro Mancini in velocità, l’argentino è apparso in netta difficoltà fisica. Nonostante la grande tecnica sullo stretto, oggi il Pipita soffre quando c’è da attaccare in campo aperto.