Juventus, il Gremio si tira indietro per Douglas Costa: la situazione

Calciomercato Juventus: Douglas Costa tornerà in bianconero al termine della stagione, ma il Gremio si sarebbe ora tirato indietro dalla corsa per acquistarlo

Il futuro di Douglas Costa potrebbe essere nuovamente alla Juventus. Almeno per un periodo.

Secondo quanto riportato da Globoesporte, infatti, l’ala brasiliana in presto al Bayern Monaco non sarà riscattato dai bavaresi e non sarà nemmeno riportato in patria dal Gremio. Il club dove Douglas Costa è cresciuto, infatti, non riuscirebbe a soddisfare le sue alte richieste d’ingaggio. L’ala brasiliana tornerà bianconero per trovare un’altra destinazione.