Juventus, il primo giorno bianconero di Dejan Kulusevski – VIDEO

Juventus, termina il primo giorno da bianconero di Kulusevski. Lo svedese termina le visite mediche e si intrattiene coi tifosi

È iniziato stamattina poco prima delle 9, si è concluso verso le 15. Il primo giorno di Dejan Kulusevski con la Juventus è ormai storia. Arrivo a Torino nella serata di ieri e visite mediche al JMedical durante la mattinata.

Una volta terminata ecco che lo svedese è stato assalito dai tifosi presenti per foto e autografi, dimostrandosi molto disponibile. Attesa adesso per le prime giocate in bianconero del classe 2000, probabilmente posticipate a giugno.