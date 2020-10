Juventus in emergenza: Bonucci stringe i denti per il Barcellona

Difesa Juventus in emergenza per il match di Champions League contro il Barcellona. Bonucci ci prova: le possibili alternative

La Juventus scenderà in campo contro il Barcellona mercoledì sera. I bianconeri in difesa dovranno fare a meno di de Ligt, che rientrerà in settimana dopo l’operazione alla spalla e che potrebbe esserci già con lo Spezia, e probabilmente anche di Chiellini.

Ci proverà fino alla fine Bonucci, che nel match contro il Verona è uscito dolorante. Per lui gli esami fanno ben sperare: ha solamente un affaticamento e nessuna lesione e potrebbe rientrare per il match di Champions.