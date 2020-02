Juventus Inter, le mosse di Sarri: Chiellini potrebbe partire dal 1′

Juventus Inter si avvicina, sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre. Ecco le possibili mosse di Sarri

Giorgio Chiellini vuole esserci. Lo spera anche Maurizio Sarri, che vuole blindare la difesa in un match importante non solo per il campionato: l’ex tecnico del Chelsea sa che si gioca tutto contro l’Inter.

Come riportato da Tuttosport, il capitano bianconero dovrebbe partire sin dal 1′ nella sfida con i nerazzurri, mentre Rabiot può rimanere fuori dalle rotazioni: favorito Matuidi, con Ramsey che potrebbe essere la mossa a sorpresa del tecnico juventino.