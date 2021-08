Andrea Barzagli ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha toccato vari argomenti a tinte bianconere

DE LIGT – «Abbiamo caratteristiche simili, è vero, ma De Ligt potenzialmente è più forte lui di me. Altrimenti alla sua età non avrebbe già fatto così tanto. Le critiche di Van Basten a De Ligt? A volte si entra troppo a gamba tesa su questi ragazzi: ma chi mai potrebbe essere al top a 21-22 anni? È l’esperienza che, stagione dopo stagione, ti aiuta a leggere meglio le situazioni».

CHIESA – «Lo ammetto, per come lo avevo visto alla Fiorentina non mi sarei mai immaginato un impatto simile sulla Juventus e sull’Italia. Invece Chiesa dimostra una cattiveria incredibile, vuole essere decisivo e ci riesce sempre con le sue fiammate. Non gli puoi dare cento palloni a gara, però sai che da un momento all’altro ti può decidere la partita. È micidiale».