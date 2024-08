Juventus Juventus Next Gen 4-0, THIAGO MOTTA vince la sfida in famiglia: EUROGOL di Thuram nell’amichevole di precampionato

La Juventus allenata da Thiago Motta ha vinto l’amichevole in famiglia contro la Juventus Next Gen. I bianconeri capitanati da Danilo, infatti, hanno rifilato quattro reti alla squadra militante in Serie C.

I marcatori della sfida sono stati Danilo, Weah, Yildiz e Thuram. In particolare, il francese, ha illuminato l’Allianz Stadium con un vero e proprio eurogol. Di seguito il video.