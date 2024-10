Juventus, Koopmeiners in dubbio per queste partite

Teun rischia di saltare due big match, complicando I piani di Thiago Motta. Ecco le ultime sull’ex Atalanta

Teun Koopmeiners, trequartista della Juventus, è in forte dubbio per le gare contro Stoccarda e Inter. La frattura alla costola, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere più di un semplice problema.

Oltre a saltare sicuramente la sfida con la Lazio, anche per il match di Champions ci saranno pochissime chance di vederlo anche solo in panchina. L’obiettivo per Thiago Motta è naturalmente averlo a disposizione per il derby d’Italia.