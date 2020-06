Juventus, le mosse di Sarri per segnare più gol. Non solo Cristiano Ronaldo, ma serviranno le reti di Khedira e Douglas Costa

Maurizio Sarri dovrà aumentare i gol e il peso specifico in attacco, ma non potrà affidarsi soltanto a Cristiano Ronaldo per poter trovare i gol pesanti.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle mosse dell’allenatore bianconero: servirà aumentare il peso specifico in attacco per migliorare il dato in Champions League e ribaltare il match col Lione.