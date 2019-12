Juventus: le sovrapposizioni interne di Danilo

Danilo è in netta crescita, dà alla Juventus caratteristiche molto diverse da Cuadrado. Fa movimenti quasi opposti

Danilo è in costante crescita, come l’ottima prestazione in Bayer Leverkusen-Juventus conferma. Oltre all’attenzione nei duelli difensivi e nel mantenimento della linea, il terzino brasiliano ha accompagnato bene l’azione.

Una sua peculiarità sono le sovrapposizioni interne. Rispetto a Cuadrado, occupa meno il campo in ampiezza, tende a rimanere più stretto. La slide sopra mostra una situazione interessante. Chiude e apre il triangolo con Cuadrado, che contro il Bayer ha fatto la mezzala. Il colombiano si apre, mentre Danilo si inserisce internamente. Mezzala larga, terzino dentro il campo.