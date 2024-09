Juventus, Marchisio: «Koopmeiners? Felice della NUMERO OTTO»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dell’arrivo di Teun Koopmeiners in bianconero

Claudio Marchisio è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di vari argomenti tra cui l’arrivo di Teun Koopmeiners, che tra l’altro ha scelto la sua storica maglia numero otto.

KOOPMEINERS CON LA 8 – «Sono contento del suo arrivo e che abbia preso l’8. Gli auguro il meglio. E soprattutto di togliersi e darci grandi soddisfazioni a noi tifosi juventini».

SI RIVEDE IN KOOPMEINERS – «Anche Koop si definisce tuttocampista come me: possiede eccellenti doti fisiche , in campo è intelligente. Sulla trequarti o altrove, è un innesto molto importante per la Juve. Il campionato è iniziato bene, ma adesso si comincia a fare sul serio con la Champions e tutte le altre competizioni».