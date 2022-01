Juventus, due recuperi in vista della sfida con il Napoli

La Juventus recupera due pedine fondamentali per la sfida contro il Napoli del 6 gennaio: Allegri può sorridere

La Juventus può sorridere in questo inizio 2022. Allegri riabbraccia Chiellini e Chiesa in vista della sfida contro il Napoli.

I due sono tornati ad allenarsi in gruppo e sono pronti per giocare la sfida del 6 gennaio contro gli azzurri. Da un lato la Juventus sorride per i recuperi, dall’altra Spalletti perde i pezzi tra Covid e Coppa d’Africa.