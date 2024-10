Juventus, Panucci: «Consiglio questo difensore ai bianconeri»

L’ex difensore ha consigliato questo calciatore ai bianconeri, in modo da rinforzare il reparto arretrato

Christian Panucci, ex difensore della Roma tra le altre, ha parlato di Ismajli accostandolo alla Juventus. Queste le dichiarazioni rilasciate a Tuttosport sul calciatore dell’Empoli.



CARATTERISTICHE – «È davvero molto bravo negli ultimi 20 metri a difendere la porta. Molto solido e affidabile in marcatura. Sono sempre stato convinto delle sue potenzialità. Lui e Ramadani del Lecce, che scovai a Vejce, sono due scoperte di cui vado orgoglioso. In Albania all’epoca nessuno sapeva della loro esistenza: ora invece sono tra i giocatori più considerati e piacciono a società importanti».



STILE JUVE – «Per me sì. È diventato un difensore affidabilissimo e ha fatto un’ascesa incredibile in questi anni, imponendosi come uno dei migliori centrali del nostro campionato. Anche a livello temperamentale è molto solido: sia per bravura sia per serietà sarebbe perfetto per lo stile Juve».