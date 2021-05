Juventus, Paratici: «Cristiano Ronaldo out? Scelta condivisa con Pirlo»

Paratici a Dazn: le dichiarazioni del dirigente prima di Bologna Juve, sfida valida per la 38esima giornata di campionato

Fabio Paratici ha parlato a Dazn prima di Bologna-Juventus. Le dichiarazioni del direttore sportivo bianconero.

PARTITA DA DENTRO FUORI – «Giochiamo tutto l’anno partite da dentro fuori. Siamo abituati a dover vincere sempre o quasi. Veniamo dall’entusiasmo della Coppa Italia, il secondo titolo di quest’anno e il 19esimo della stagione. Stasera giochiamo una partita molto importante, cercheremo di vincerla».

RONALDO – «Cristiano sta bene. Abbiamo giocato 5 partite in 15 giorni. È stata una partita dispendiosa. Ha deciso insieme al mister di andare in panchina e poi eventualmente subentrare a partita in corso. È disponibile».

ALLENATORE – «Non è una partita a cambiare la strategia. Siamo concentrati su questa gara per la progettualità, per la società e per l’obiettivo che ci siamo prefissi».

