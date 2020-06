Juventus, Paratici: «Arthur? Non è il momento adatto per parlarne»

Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha parlato di mercato e non solo poco prima del match

Sorvolata la domanda di mercato su Arthur il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

«Rabiot non dimentichiamo che è al primo anno in Italia. All’inizio dell’anno ho sentito molti rumors anche su de Ligt che è stato messo in discussione. Rabiot è arrivato dopo 7 mesi di inattività quindi oltre al primo anno ha avuto anche lo svantaggio della preparazione fisica. E’ un grande giocatore e lo ha anche dimostrato, poi i giudizi sono rispettabili ma per noi è un giocatore importante adesso e per il futuro. Viviamo in un mondo molto veloce, giochiamo la domenica un giocatore segna una doppietta ed è un fenomeno, il mercoledì magari viene già messo in discussione. Bernardeschi ha giocato fino a Natale con continuità ha grandi doti fisiche e tecniche ed è uno dei giocatori del futuro per la Juve e per la Nazionale italiana. Arthur? In questo momento non è opportuno parlarne. Vedremo quello che succederà».