Juventus, Paratici: «Preoccupati da mercato Inter? Nessuna sorpresa»

Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’incrocio di campionato con la Roma. Ecco le parole del dirigente.

«De Ligt? Sta meglio, ha giocato tanto sia con noi sia con la Nazionale. Non dimentichiamo che ha 19 anni. Siamo contenti di come ha giocato, ora deve rifiatare. Poi tornerà ad essere quello che conosciamo tutti. Preoccupato dalle voci di mercato sull’Inter? La corsa allo scudetto è complicata, comprende anche la Lazio che è molto forte. L’Inter ha già comprato molti giocatori di grande livello come Lukaku, Barella, Sensi, Sanchez e via dicendo. Se ne arrivassero altri non sarebbe una sorpresa. Cambio di strategie? Pensiamo di avere una rosa molto competitiva, dicevate per sei mesi che avevamo troppi giocatori… Mercato in uscita? Stiamo valutando su Pjaca, ha bisogno di giocare. Valutiamo anche che rimanga con noi. Rugani? Aspettiamo cosa succede con Chiellini, lui è molto importante per noi. Ha vinto molti trofei e questo spesso lo si dimentica».