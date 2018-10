Paul Pogba potrebbe lasciare Manchester a gennaio per tornare ai bianconeri. Ma tra il francese e la Juve ci sono Real Madrid e Barcellona

Il Pogback è possibile. E potrebbe realizzarsi già a gennaio. La Juventus non ha mai dimenticato Paul Pogba dopo l’addio di due anni fa. Un centrocampista cresciuto a Torino che tanto ha fatto gioire i tifosi bianconeri dominando la mediana. A Manchester la situazione non è più rosea, complici gli screzi con Mourinho e le prestazioni altalenanti. I supporters dei Red Devils non sono più così convinti dei 105 milioni spesi per prelevarlo dalla Vecchia Signora e non rimpiangerebbero la partenza del calciatore. Ma verso dove?

La Juventus rimane certamente la favorita. I saluti di cuore che il francese ha riservato a tutto lo staff juventino dopo la sfida di Old Trafford hanno mostrato chiaramente come sono i rapporti tra giocatore e club. Inoltre, Pogba ritroverebbe motivazioni e voglia in una squadra già pressoché perfetta. D’altronde, gli addii di Marchisio e Sturaro e gli infortuni di Can e Khedira, hanno lasciato solo tre centrocampisti di ruolo ad Allegri. Le cifre dell’operazione si aggirerebbero sui 70 milioni di euro, ampiamente ripagati dalla forza di Paul Pogba in termine di marketing e sponsor. Ma ci sono due grandi rivali dei bianconeri per la corsa al campione del mondo: Real Madrid e Barcellona. I catalani non hanno mai nascosto di volere il centrocampista francese, che nella mediana blaugrana sarebbe la ciliegina sulla torta. D’altra parte, le merengues hanno un bel tesoretto a disposizione dopo lo scarno mercato estivo, e il probabile arrivo di Antonio Conte a Madrid potrebbe essere determinante in questa scelta.