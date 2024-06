Juventus, Rabiot SI FERMA in NAZIONALE: ecco le CONDIZIONI del centrocampista in vista degli Europei

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, si è fermato in Nazionale: ecco come sta il giocatore di Deschamps

Domani la Francia scenderà in campo per preparare l’Europeo 2024 sfidando il Lussemburgo in amichevole. Nella consueta conferenza stampa, il ct Didier Deschamps ha annunciato che Adrien Rabiot salterà l’allenamento di questa sera.

Secondo i media francesi, per l’ex PSG si tratterebbe di un fastidio muscolare, nulla più. Al momento sono esclusi problemi gravi, ma ovviamente la Francia preferisce preservarlo onde evitare di non vederlo all’Europeo.