Juventus, il rinnovo di Perin è ufficiale fino al 2027

È arrivato il comunicato ufficiale del prolungamento del contratto del portiere della Juventus

Autore di una partita clamorosa nonostante la sconfitta contro lo Stoccarda in Champions League, Mattia Perin si può in parte consolare con l’ufficialità del suo rinnovo con la Juventus fino al 2027. Ecco il comunicato della società bianconera:

COMUNICATO UFFICIALE – Era nell’aria, come anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c’è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità».

E le novità, puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027.

Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni.

Questo è un altro breve estratto di ciò che ha raccontato Perin in conferenza stampa prima del match di UCL. Parole, queste, accompagnate dai fatti e dai numeri: in questo inizio di stagione, infatti, è già sceso in campo quattro volte tra campionato e Champions League.

Mattia è bianconero dal 2018 ed eccezione fatta per una parentesi di un anno e mezzo – dal gennaio 2020 all’estate del 2021 – in prestito al Genoa, ha sempre difeso i nostri pali con carisma e impegno nelle 51 gare in cui è stato chiamato in causa, ma la sua importanza è sempre andata anche oltre il campo.

Da quando è tornato a vestire definitivamente i nostri colori ha portato con sé – oltre alla sua indubbia esperienza e al suo importante bagaglio tecnico – tutto il suo carisma. Il suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve.

E per questi motivi, e tanti altri, noi siamo entusiasti di continuare il nostro viaggio insieme.

Congratulazioni, Mattia!