Juventus, riscatto Morata: pericolo per i bianconeri, sirene dall’estero

Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero subire una beffa per quanto riguarda il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere. La Juve è titubante sul riscatto, vista la volontà di abbassare la cifra destinata nelle casse dell’Atletico Madrid, mentre altri club hanno idee diverse.

Tra questi c’è l’Arsenal, che sarebbe disposto a spendere 30 milioni per far suo il cartellino del numero 9 e strapparlo così ai bianconeri. Al momento, però, si respira una cauta fiducia: il giocatore ha infatti già annunciato di voler rimanere a Torino e che questa sarà la sua scelta principale. Ma si sa, il mercato non dorme mai…

