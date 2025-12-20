Juventus-Roma streaming diretta live gratis? Dove vederla in tv

Mentre in Arabia si sta giocando la Supercoppa Italiana, in Italia continua lo spettacolo della Serie A. Questa sera, in campo per la 16° giornata, ecco il big match Juventus-Roma. All’Allianz Stadium si sfidano due squadre che vogliono confermare le proprie ambizioni: da un lato i bianconeri, freschi di vittoria contro il Bologna e con l’obiettivo di dare continuità, dall’altro i giallorossi, che con una vittoria potrebbero agganciare il primo posto in classifica.

Insomma, gli ingredienti per un “partitone” ci sono tutti, compresi gli incroci tra ex: Dybala ritrova la Juventus, così come Spalletti la squadra con cui ha più panchine nel massimo campionato. Perciò di seguito ecco tutte le info su dove vedere Juventus-Roma in streaming.

Juventus-Roma streaming diretta live gratis: tutte le info

La conferma di questo arriva direttamente da DAZN: guarda questa immagine.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all'incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free.

Juventus-Roma: le probabili formazioni

Per Gasperini non ci sono buone notizie: tra i convocati per Juve-Roma, l’allenatore piemontese dovrà fare a meno di N’Dicka ed El Aynaoui, entrambi assenti perché impegnati con le rispettive selezioni nella Coppa d’Africa. In difesa, al fianco di Mancini ed Hermoso, dovrebbe tornare titolare Celik, rientrato dopo il turno di squalifica.

Per il resto, la linea sembra quella della continuità con la formazione vittoriosa contro il Como: sulle fasce Wesley e Rensch partono leggermente avanti rispetto a Tsimikas e Angelino, mentre in mezzo al campo la coppia più accreditata è Koné–Cristante. Nel reparto offensivo Ferguson appare in vantaggio su Dybala, mentre Dovbyk lavora per strappare almeno una convocazione e sedere in panchina. Alle spalle dell’attaccante spazio a Soulé e Lorenzo Pellegrini, con Svilar confermato tra i pali.

In casa Juventus, l’assenza più pesante è quella di Vlahovic, costretto allo stop per infortunio. In attacco potrebbe essere Openda a partire dal primo minuto, davanti a David, con il supporto di Yildiz e Conceição. Il reparto difensivo vedrà ancora Bremer al centro, mentre Kelly sembra favorito su Cabal per sostituire lo squalificato Koopmeiners. Sulla fascia resta invece aperto il duello tra Kostic e Cambiaso.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kellyl; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All.: Spalletti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All.: Gasperini.