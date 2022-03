Juventus Salernitana, Rabiot: «Lite nello spogliatoio? Ecco la verità»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni

Nel prepartita di Juventus Salernitana, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

SULL’USCITA DALLA CHAMPIONS – «È difficile uscire così dalla Champions. La squadra è dispiaciuta, ma dobbiamo proseguire. Ci son degli obiettivi e dobbiamo continuare così».

SULLA LITE – «Ha detto quanto ha spiegato in conferenza. Sono cose che succedono intorno ad una squadra, non è importante. Dobbiamo essere concentrati sulla partita e sul campionato. Il resto non importa».