Juventus, slitta il rientro in campo di Nico Gonzalez

Continua il calvario di Nico Gonzlaez: l’attaccante esterno della Juventus tornerà in campo più tardi del previsto

Nico Gonzalez resterà fuori ancora per un po’. A rivelarlo senza troppi giri di parole è La Gazzetta dello Sport che spiega come l’ex Fiorentina salterà sicuramente la trasferta di Milano contro il Milan. Stesso discorso vale per la gara contro l’Aston Villa di Champions League a Birmingham.

Nico è fuori dall’infortunio patito contro il Lipsia e non è più rientrato a causa del fastidio al retto femorale della coscia destra, una situazione scomoda da gestire come si nota dal mancato rientro in tempi brevi del calciatore.