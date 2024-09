Juventus, STURARO da EX A METÀ contro la Next Gen

Stefano Sturaro, ex centrocampista della Juventus, ha giocato da ex “a metà” contro la Next Gen

Stefano Sturaro ha giocato dal 2015 al 2018 con la maglia della Juventus. Oggi, 7 settembre, ha incontrato di nuovo i colori bianconeri sulla sua strada in occasione del match di campionato contro il Catania.

Naturalmente si tratta della Next Gen, l’Under 23 bianconera, ed è per questo che non si può considerare a pieno una gara da ex dato che il centrocampo di Sanremo non ha mai giocato con la Next Gen.