Juventus, Suarez è arrivato all’Università di Perugia – VIDEO

Luis Suarez è arrivato all’Università di Perugia dove sosterrà l’esame per ottenere il passaporto italiano

Luis Suarez è in Italia. Come testimoniano le immagini di Luca Bianchin, inviato de La Gazzetta dello Sport, poco dopo le 15:00 l’attaccante uruguaiano è atterrato all’aeroporto di Perugia. Il giocatore è invece giunto poco fa nella sede dell’Università della città umbra dove, nel pomeriggio, il Pistolero dovrebbe sostenere l’esame per ottenere la certificazione B1 necessaria per il passaporto italiano.

La prova dovrebbe durare circa 30-45 minuti e poi, intorno alle 18, Suarez prenderà un altro aereo per tornare a Barcellona. Diversi tifosi della Juventus si sono appostati nella zona dell’università, in attesa di vedere il bomber uruguaiano.