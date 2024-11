Juventus, svelato il futuro di Pogba: ecco dove giocherà

Paul Pogba è pronto a salutare nuovamente la Juventus per una nuova avventura della sua carriera

Paul Pogba, centrocampista della Juventus, è pronto a salutare per la seconda volta la Vecchia Signora. Dopo essere tornato al Manchester United, squadra da cui proprio i bianconeri lo avevano prelevato, questa volta il futuro del calciatore è completamente diverso.

Il caos doping ha naturalmente scosso il mondo Juve che non ha potuto far altro che tenersi Pogba in rosa senza mai poterlo far giocare con continuità. Per questo la società starebbe limando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l’addio.

L’annuncio della sua partenza dovrebbe arrivare a giorni, precisamente entro la fine della sosta per le Nazionali. Circa il futuro in sé del giocatore, prende sempre più prepotentemente quota l’ipotesi Major League Soccer.