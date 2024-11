Juventus, Thiago Motta: «Se credo allo Scudetto? Vi spiego»

Il tecnico della Juventus ha parlato delle possibilità dello Scudetto. Ecco il suo punto di vista in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa prima di Udinese Juventus, Thiago Motta ha parlato di alcune tematiche riguardanti la sfida dei bianconeri en naturalmente anche la classifica. È arrivata anche la domanda sullo Scudetto ed ecco la risposta del tecnico:

CREDE ANCORA ALLO SCUDETTO? – «Ovvio, la domanda è la risposta, non è mai esistita una squadra che ad oggi ha vinto il campionato. Io ci credo? Noi domani dobbiamo fare bene contro l’Udinese e migliorare in ogni aspetto del gioco. Difensivo e offensivo. Tutti a livello individuale fare qualcosa in più, meglio, per se stessi e per la squadra. Io per primo, mi metto sempre in prima fila».